Генерал укро-разведки: Наша цель – расчленение России

Главной целью украинских спецслужб является подрывная работа, конечным итогом которой распад России. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил генерал-лейтенант СВР Украины в отставке Василий Богдан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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