Фестиваль хоровых коллективов прошел в Торопце

В преддверии празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., в Год защитника Отечества и в рамках празднования 83-й годовщины освобождения города Торопца от немецко- фашистских захватчиков, в Доме культуры прошёл Межрегиональный фестиваль хоровых коллективов «Ратному подвигу – славу поём!».