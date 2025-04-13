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Царьград

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Как сохранить яйца свежими к Пасхе: советы эксперта Михаила Иванова

Как сохранить яйца свежими к Пасхе: советы эксперта Михаила Иванова

Михаил Иванов, председатель движения «Россия Православная», делится советами по хранению яиц перед Пасхой.

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