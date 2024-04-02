Пентагон готовится к использованию космических возможностей в конфликте

Помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб заявил, что Пентагон укрепляет сотрудничество с частными компании для того, чтобы подготовиться к использованию своих космических возможностей в конфликте.
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