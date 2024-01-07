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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вернер прилетит в Лондон и подпишет контракт с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни. Аренда – до конца сезона с правом выкупа за 17-18 млн евро

Вернер прилетит в Лондон и подпишет контракт с «Тоттенхэмом» в ближайшие дни. Аренда – до конца сезона с правом выкупа за 17-18 млн евро

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, сегодня Вернер вернулся в Лейпциг вместе с командой. В ближайшие 1-2 дня нападающий должен отправиться в Лондон для подписания контракта.

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