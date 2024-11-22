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Царьград

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CBS News: в США женщина проснулась и увидела незнакомца в маске

CBS News: в США женщина проснулась и увидела незнакомца в маске

В США женщина позвонила в полицию из-за того, что ночью столкнулась с незнакомцем в своем доме.CBS News сообщает подробности инцидента.

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