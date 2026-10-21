Международная финансовая корпорация намерена в 2026–2031 годах вложить около $3 млрд в проекты на территории Казахстана, примерно 60% этой суммы планируется привлечь от частных инвесторов.
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