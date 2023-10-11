Раскрыт способ положить конец войне в Израиле AlexCoderРаскрыт способ положить конец войне в Израиле AlexCoder Шанс на прекращение конфликта пока маловероятен ХАМАС и ЦАХАЛ продолжают вести ожесточенное сопротивление.
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