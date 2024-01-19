По факту ДТП с тремя погибшими в Калужской области завели уголовное дело

По факту аварии, произошедшей 18 января на Киевском шоссе, возбуждено уголовное дело. Прокуратура Калужской области взяла на контроль расследование уголовного дела по факту нарушения ПДД, повлекшего по неосторожности смерть трех человек.
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