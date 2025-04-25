Копка ям, траншей мини эксковатором в Донецке - Договорная

*УСЛУГИ МИНИ-ЭКСКАВАТОРА** - Рытьё ям и траншей под коммуникации, фундамент - Планировка участков - Корчевание пней и деревьев - Демонтаж небольших построек **Преимущества:** ✔ Работа в помещениях и стеснённых условиях ✔ Бережное отношение к покрытию (резиновые гусеницы не повреждают грунт и плитку) ✔ В 5 раз быстрее и выгоднее ручного труда! **Технические характеристики:** Глубина копания — до 2,5 м Ширина экскаватора — всего 1 м **Экономьте время и деньги с профессиональной техникой!** .