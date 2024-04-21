История и археология: Почему трущобный туризм становится всё популярнее: способ пощекотать нервы или увидеть реальность

В погоне за новыми впечатлениями родился своеобразный трущобный туризм. В районы, где царит нищета, отправляются туристы, чтобы встретиться с действительностью, увидеть жизнь людей, находящихся за чертой бедности.
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