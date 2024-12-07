Снова в деле: "косметолог-мясник" из Магнитогорска вернулась к работе после тюрьмы

О новой жизни после отсидки Татьяна Савиновских рассказала в эфире федерального телеканала.Шесть лет назад в социальных сетях сначала Магнитогорска Челябинской области, а затем по всей России распространились пугающие видео.
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