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Царьград

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Снова в деле: "косметолог-мясник" из Магнитогорска вернулась к работе после тюрьмы

Снова в деле: "косметолог-мясник" из Магнитогорска вернулась к работе после тюрьмы

О новой жизни после отсидки Татьяна Савиновских рассказала в эфире федерального телеканала.Шесть лет назад в социальных сетях сначала Магнитогорска Челябинской области, а затем по всей России распространились пугающие видео.

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