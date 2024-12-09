Papers in Palaeontology: обнаружен новый вид древней рептилии Ученые Музея естественной истории, Национальных музеев Шотландии, Университета Абердина и Кембриджского университета обнаружили новый вид древней рептилии, названный Threordatoth chasmatos.
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