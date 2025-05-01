Журнал «Тайм» взял интервью у президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что считает первые 100 дней своего второго срока в Белом доме крайне успешными.
Роджерс: Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Астон Мартин
а что обсудили за закрытыми дверями почему то не говорят ???🤔
Ответить
3 час.
Ирина
Дони физдабол.
Ответить
3 час.
Алексей Тан
Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете =========== Когда смотришь на подобных Дони,... сразу вспоминается, ЕВРЕЙСКАЯ ХУПЦА..... -""Еврей убивший, своих ...отца и мать, просит судью.... : -Господин судья, будьте ко мне милосердны... Я же СИРОТА"".
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии