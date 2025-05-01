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Роджерс: Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете

Роджерс: Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете

Журнал «Тайм» взял интервью у президента США Дональда Трампа, в котором тот заявил, что считает первые 100 дней своего второго срока в Белом доме крайне успешными.

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Комментарии
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Астон Мартин
а что обсудили за закрытыми дверями почему то не говорят ???🤔
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3 час.
Ирина
Дони физдабол.
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3 час.
Алексей Тан
Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете =========== Когда смотришь на подобных Дони,... сразу вспоминается, ЕВРЕЙСКАЯ ХУПЦА..... -&quot;&quot;Еврей убивший, своих ...отца и мать,  просит судью.... : -Господин судья, будьте ко мне милосердны... Я же СИРОТА&quot;&quot;.
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3 мин.
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