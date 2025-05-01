Роджерс: Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете

а что обсудили за закрытыми дверями почему то не говорят ???🤔

Алексей Тан

Боже, вали Америку. 100 дней Донни на суете =========== Когда смотришь на подобных Дони,... сразу вспоминается, ЕВРЕЙСКАЯ ХУПЦА..... -""Еврей убивший, своих ...отца и мать, просит судью.... : -Господин судья, будьте ко мне милосердны... Я же СИРОТА"".