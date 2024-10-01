Обзор от штурмовиков группировки «Восток» ранее удерживаемых ВСУ позиций на территории шахты Южнодонбасская № 3 под Угледаром.
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Обзор от штурмовиков группировки «Восток» ранее удерживаемых ВСУ позиций на территории шахты Южнодонбасская № 3 под Угледаром.
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