Lanterns' John Stewart Is A Lesson In Textbook Compartmentalization — Allow Aaron Pierre To Explain

Lanterns star Aaron Pierre breaks down the childhood trauma that's still haunting John Stewart in Episode 3 of the HBO superhero series.
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