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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чимаев проведет борцовский поединок с Бернсом на турнире RAF 18 сентября – спустя 13 дней после схватки с Вудли в Москве

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев проведет борцовскую схватку с Гилбертом Бернсом на турнире RAF, который пройдет 18 сентября в Майами.

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