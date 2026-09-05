РИА: Дмитриев, Уиткофф и Кушнер обедают в одном из ресторанов Москвы

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были замечены за обедом в одном из московских ресторанов.