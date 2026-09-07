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Царьград

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Отдыхаем по плану: полный календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год

Отдыхаем по плану: полный календарь рабочих и праздничных дней на 2027 год

Министерство труда России разработало проект производственного календаря на следующий год. Документ традиционно задает ритм жизни для всех, кто работает по стандартному пятидневному графику.

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