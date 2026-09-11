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Царьград

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В Челябинской области ожидаются ливни, град и ветер до 25 м/с

В Челябинской области ожидаются ливни, град и ветер до 25 м/с

В Челябинской области на 12 и 13 сентября объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По информации регионального гидрометцентра, в отдельных территориях ожидаются интенсивные осадки — от сильных до очень сильных дождей и ливней.

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