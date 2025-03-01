Западная диета быстро нарушает мозговой кровоток, но омега-3 обеспечивают защиту

Западная диета быстро снижает мозговой кровоток, особенно у подростков. Но омега-3 (рыбий жир, орехи) могут обратить этот эффект! Новое исследование показывает, как питание влияет на здоровье мозга и почему важно следить за рационом.
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