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Царьград

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Елена Рыбакина завоевала третью победу на US Open 2026

Елена Рыбакина завоевала третью победу на US Open 2026

Елена Рыбакина стала чемпионкой US Open 2026, победив Арину Соболенко. Это третья победа Рыбакиной на турнирах Большого шлема.

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