Елена Рыбакина завоевала третью победу на US Open 2026

Елена Рыбакина стала чемпионкой US Open 2026, победив Арину Соболенко. Это третья победа Рыбакиной на турнирах Большого шлема.
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