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Закон, порядок, государство

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Под Оренбургом мотострелки ЦВО провели тренировку по противодействию терроризму

Под Оренбургом мотострелки ЦВО провели тренировку по противодействию терроризму

В мероприятии боевой подготовки участвовало более 40 военнослужащих, было задействовано несколько единиц военной и специальной техники.

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