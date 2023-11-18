Блогеры могут поплатиться за публикацию чужих фото без разрешения

Блогеры, которые публикуют в своих социальных сетях чужие фотографии без согласия автора и указания его имени, рискуют получить иск на компенсацию до пяти миллионов рублей Блогеры, которые публикуют в своих социальных сетях чужие фотографии без согласия автора и указания его имени, рискуют получить иск на компенсацию до пяти миллионов рублей Каждая фотография имеет своего автора, и его права должны быть уважены.
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