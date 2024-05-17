Американские истребители F-16, которые страны Запада намерены передать Вооруженным силам Украины (ВСУ), станут "проклятием" для этой страны, они не смогут поменять ситуацию на поле боя и будут уничтожены армией России.
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