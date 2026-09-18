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Нацбанк Молдовы повысил базовую ставку сразу на 1,5 пункта — до 9%

Нацбанк Молдовы повысил базовую ставку сразу на 1,5 пункта — до 9%

Национальный банк Молдовы повысил базовую ставку на 1,5 процентного пункта — с 7,5% до 9% годовых.

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