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Царьград

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Москва: в новогоднюю ночь открытый транспорт и бесплатный проезд

Москва: в новогоднюю ночь открытый транспорт и бесплатный проезд

В Москве в новогоднюю ночь транспорт будет работать без перерывов, а проезд на метро, центральном кольце и наземном транспорте станет бесплатным.

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