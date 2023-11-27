В США заявили о готовности продлить двухдневное перемирие в секторе Газа

Координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников.
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