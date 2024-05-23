Эксперт рассказал, что должно насторожить покупателя в объявлении о продаже автомобиля

Есть несколько моментов Директор направления «Автомобили» в «Авито Авто» Вадим Иванов в интервью радио Sputnik рассказал, как распознать недобросовестного продавца подержанного автомобиля по размещенному им объявлению.
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