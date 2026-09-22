Исак Хаджар вернётся в Red Bull на Гран При Азербайджана

Gold & Goose / Red Bull Content PoolГонщик команды Red Bull Racing Исак Хаджар возвращается в гонки, пропустив этапы в Нидерландах и Италии и первый в истории этап Формулы 1 на новой трассе в Мадриде, после полученной травмы запястья.
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