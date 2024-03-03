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Эксперт Смирнов: Германия может развязать третью мировую войну

Эксперт Смирнов: Германия может развязать третью мировую войну

Германия разжигает новую мировую войну, как это было в прошлом. Таким образом глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил появление в Сети записи разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ракетам Taurus.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Вызвали бы посла Германии и задали простой вопрос в прямом эфире с трансляцией на весь мир  - мы можем расценивать ваши посиделки, как то, что Германия напала на Россию без объявления войны?
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