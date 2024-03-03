Германия разжигает новую мировую войну, как это было в прошлом. Таким образом глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил появление в Сети записи разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ракетам Taurus.
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