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В МИД указали на связь победы СССР в Великой Отечественной войне и создания ООН

В МИД указали на связь победы СССР в Великой Отечественной войне и создания ООН

www.globallookpress.com/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com Советский Союз, будучи державой, которая внесла наиболее весомый вклад в Великую Победу, сыграл определяющую роль в учреждении и становлении ООН в 1945 году.

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