В МИД указали на связь победы СССР в Великой Отечественной войне и создания ООН

www.globallookpress.com/Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com Советский Союз, будучи державой, которая внесла наиболее весомый вклад в Великую Победу, сыграл определяющую роль в учреждении и становлении ООН в 1945 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии