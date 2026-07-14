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Рынок труда без тормозов: почему сварщик покупает BMW, а офисный клерк занимает до зарплаты

Рынок труда без тормозов: почему сварщик покупает BMW, а офисный клерк занимает до зарплаты

Захожу я как-то утром в кофейню возле дома, а там привычная картина маслом: стойка заставлена грязными стаканчиками, бариста мечется в гордом одиночестве с выпученными глазами, а хвост очереди змеится куда-то на улицу.

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