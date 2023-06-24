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Мбаппе хотел, чтобы «ПСЖ» назначил Зидана и подписал Левандовского. Килиан общался с Робертом до его трансфера в «Барселону»

Как сообщил журналист и комментатор матчей Лиги 1 на Eurosport Андрес Онрубия, форварду обещали, что главным тренером будет назначен Зинедин Зидан.

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