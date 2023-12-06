Сбербанк заявил, что не нарушал антимонопольные законы при страховании ипотеки

В Сбербанке считают, что банк не нарушает антимонопольное законодательство при страховании ипотеки. Об этом в кулуарах Дня инвестора Сбера заявил журналистам первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
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