Премьер-министр Франции едет в Алжир для обсуждения вопроса депортации

Во время двухдневной поездки в Алжир премьер-министр Франции Элизабет Борн сможет обсудить деликатный вопрос консульских пропусков, необходимых для сопровождения алжирцев до границы, и предоставленных им визовых ограничений, сообщает Liberation.
Во время двухдневной поездки в Алжир премьер-министр Франции Элизабет Борн сможет обсудить деликатный вопрос консульских пропусков, необходимых для сопровождения алжирцев до границы, и предоставленных им визовых ограничений, сообщает Liberation.
Свежие комментарии