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Премьер-министр Франции едет в Алжир для обсуждения вопроса депортации

Во время двухдневной поездки в Алжир премьер-министр Франции Элизабет Борн сможет обсудить деликатный вопрос консульских пропусков, необходимых для сопровождения алжирцев до границы, и предоставленных им визовых ограничений, сообщает Liberation.

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