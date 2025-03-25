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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Wildgate: новый кооперативный шутер от бывших разработчиков Blizzard отправит игрок...

Wildgate: новый кооперативный шутер от бывших разработчиков Blizzard отправит игрок...

Wildgate: новый кооперативный шутер от бывших разработчиков Blizzard отправит игроков в неизведанный космосВ 2025 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S выйдет Wildgate – амбициозный кооперативный шутер от первого лица, созданный командой бывших разработчиков Blizzard.

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