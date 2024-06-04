Педиатр Глоба: формировать привычки у детей нужно с самого раннего возраста

Формированием полезных привычек у детей нужно начинать заниматься как можно раньше. Особенно важно приучать детей правильно питаться, высыпаться и вести активный образ жизни, отметила заведующая дошкольно-школьным отделением Видновской КБ Минздрава МО Светлана Глоба в беседе с Общественной Службой Новостей.