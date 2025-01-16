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Царьград

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Украинский военнослужащий: депутаты и Зеленский должны почувствовать окопы

Украинский военнослужащий: депутаты и Зеленский должны почувствовать окопы

Пленный украинский солдат Руслан Мирный поделился, что среди его сослуживцев растет недовольство. Он выразил желание, чтобы депутаты Верховной рады и Владимир Зеленский на несколько дней заменили их в окопах.

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