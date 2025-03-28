Семак отреагировал на интервью Глушенкова о недовольстве ролью на поле в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на различные слухи вокруг петербургской команды иГлавный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на различные слухи вокруг петербургской команды и интервью нападающего Максима Глушенкова о своей роли на поле.