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Стало известно о других жертвах живодерки, убившей собаку в Барнауле

Стало известно о других жертвах живодерки, убившей собаку в Барнауле

В соцсетях опубликовали видео с расправой над кошкой В соцсетях приюта для собак-инвалидов "Территория спасения" опубликовали видео, где женщина издевается над слепой соседской кошкой, а затем добивает ее камнем.

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