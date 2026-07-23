23 июля в Ростове-на-Дону 4 улицы остались без воды из-за аварии

В Ростове-на-Дону 23 июля было ограничено водоснабжение из-за аварии на водопроводных сетях. Соответствующую информацию представила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
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