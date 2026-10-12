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Царьград

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Лукашенко о протестах во Франции: Запад использует детей в своих целях

Лукашенко о протестах во Франции: Запад использует детей в своих целях

Александр Лукашенко 12 октября прокомментировал протесты школьников во Франции, заявив, что несовершеннолетних используют политики в собственных целях, как это было в Беларуси в 2020 году, и упрекнул Запад в двойных стандартах.

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