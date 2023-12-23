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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Явлинский решил не участвовать в выборах президента России

Явлинский заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента России в 2024 году. Ранее к основанной им партии «Яблоко» обратилась Екатерина Дунцова, которую не допустили до выборов, с просьбой выдвинуть ее кандидатом.

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