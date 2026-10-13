Профилактика анемии и поддержка сердца. В каком осеннем овоще много железа

Оранжевый не овощ и не фрукт — тыква — один из самых полезных осенних плодов. В ней довольно много железа, а также высокое содержание бета-каротина, калия и витамина C.
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