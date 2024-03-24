DTF: парализованный смог играть в Civilization VI и Mario Kart из-за Neuralink

В рамках новой презентации компания Neuralink показала своего первого пациента, парализованного 29-летнего мужчину Ноланда Арбо, который при помощи мозгового импланта научился играть в некоторые видеоигры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии