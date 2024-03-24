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DTF: парализованный смог играть в Civilization VI и Mario Kart из-за Neuralink

DTF: парализованный смог играть в Civilization VI и Mario Kart из-за Neuralink

В рамках новой презентации компания Neuralink показала своего первого пациента, парализованного 29-летнего мужчину Ноланда Арбо, который при помощи мозгового импланта научился играть в некоторые видеоигры.

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