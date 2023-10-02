FT: в Германии было общественное одобрение на дающие богатство поставки российского газа

Идеологическая и политическая цензура уже не может закрыть рот пробивающимся голосам в Европе. Даже в средоточии антироссийских взглядов и в момент наибольшей опасности для проявляющего хотя бы мизерные промосковские настроения правда все настойчивее всплывает в публичном пространстве.
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