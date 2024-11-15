Морские ворота Молдовы должны быть национализированы

Международный свободный порт Джурджулешты сегодня – лакомый кусочек, за который борются несколько иностранных инвесторов, чтобы его приобрести, и первоначальный концессионер, выигравший судебные тяжбы и пытающийся его себе вернуть на основании окончательных вердиктов судебных инстанций.