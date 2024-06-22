Жене Зеленского "посочувствовали" после признания: "Сложно, когда думаешь на русском, а говорить приходится на мове"

Елена Зеленская призналась, что ей "неприятно" говорить на русском языке. После этого жене Владимира Зеленского "посочувствовали" в сети: "Сложно, когда думаешь на русском, а говорить приходится на мове".
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