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Немецкая пресса: американские ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских ракет X-32

Немецкая пресса: американские ЗРК Patriot оказались неэффективны перед ударами российских ракет X-32

Поставленные Киеву американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot продемонстрировали крайне низкую эффективность перед ударами российских крылатых ракет X-32, не сумев сбить ни одну из ракет этого типа во время атак на объекты ВСУ.

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